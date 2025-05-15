Milyon dolarlık jet kavgası: ABD yasalarına aykırı hediye

Katar , ABD Başkanı Donald Trump'a 400 milyon dolarlık lüks bir Boeing 747-8 jeti hediye etti. "Gökyüzündeki Saray" olarak anılan uçak, Boeing teslimatının gecikmesi nedeniyle başkanlık uçağı olarak kullanılacak. Analistler bunu politik bir sembol ve stratejik bir mesaj olarak görüyor. Cumhuriyetçi Parti üyelerinden bile tepki çeken bu karar, Amerikan siyasetinde geniş ses getirdi. Cumhuriyetçi Nikki Haley sosyal medyada, "Bu Biden olsaydı, öfkelenirdik" diye yazdı. Katar'ın vaat ettiği cömertliğe karşı gelen beklenmedik tepki, Trump'ı kızdırdı. Uçak haberininin duyurulmasının ardından Trump, "aptal" olarak tanımladığı eleştirmenlerine saldırdı. KATAR "BU BİR HEDİYE DEĞİL" DİYOR Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise Trump'ın jet anlaşmazlığını açıklığa kavuşturdu, bunu "hükümetten hükümete" bir işlem olarak adlandırdı. CNN'e konuşan Al Sani, "Bu çok basit bir hükümetler arası anlaşma. ABD tarafında veya Katar tarafında olsun, kişilerle hiçbir ilgisi yok. Savunma Bakanlıkları ile ilgili." dedi. Sani, olayın neden bu kadar büyük bir haber haline geldiğini bilmediğini söyledi. Teklifin "hala hukuki inceleme altında" olduğunu da sözlerine ekledi.

"BEDAVA OLDUĞUNA İNANMAK İÇİN APTAL OLMALISINIZ"



Eleştirmenlerin bir çoğu ise bunu yasadışı bir yabancı bağış ve ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi.



Trump, Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada, "Ordumuz ve dolayısıyla vergi mükelleflerimiz, ÜCRETSİZ alabilecekleri halde neden yüz milyonlarca dolar ödemeye zorlansınlar ki" paylaşımında bulundu.



Obama'nın eski danışmanı David Axelrod ise, "Yabancı bir hükümet tarafından teklif edilen 400 milyon dolarlık bir uçağın 'bedava' olduğuna inanmak için aptal olmanız gerekir" dedi.



ABD BAŞKANI'NIN HEDİYE KABUL ETMESİ YASAK



Bu plan, ABD Anayasası'nın hükümet yetkililerinin "herhangi bir Kral, Prens veya yabancı devletten" hediye kabul etmesini yasaklaması nedeniyle önemli etik soruları gündeme getirdi.



Ayrıca, yabancı bir güç tarafından bağışlanan bir jetin başkanlık uçağı olarak kullanılması derin güvenlik endişeleri de ortaya çıktı.



Jet, Amerika'ya bir saldırı durumunda başkan için mobil bir komuta merkezi olarak hizmet vermek üzere tasarlandı.



BOEING ANLAŞMASI BERABERİNDE GELDİ



Bu sırada Boeing, Katar'dan "şimdiye kadarki en büyük ​​siparişini" aldı.



Trump, Boeing firmasının Katar'a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma yaptığını açıkladı. Taraflar arasında savunma, havacılık gibi birçok alanda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.



Anlaşmayı duyuran bildiride Beyaz Saray, Trump'ı "baş anlaşma yapıcı" olarak nitelendirdi.



BOEING HİSSELERİ YÜKSELİŞTE



Boeing'in hisseleri yatırımcılı heyecanlandırarak çarşamba günü New York'ta yarım yüzde daha yüksek kapandı. Anlaşma, Amerika'nın en büyük ihracatçısı olan Boeing için büyük bir destek.