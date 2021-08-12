Milyoner Rus politikacı ve iş insanı Igor Redkin, boz ayı zannettiği bir adamı öldürdüğünü itiraf etti

Rusya'nın Kamçatka bölgesinden milyoner iş insanı ve siyasetçi Igor Vladimirovich Redkin, yerel halkı korkutan boz ayı olduğunu sandığı bir adamı "yanlışlıkla" vurarak öldürdüğünü açıkladı.



Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisinin Kamçatka yerel meclisinde milletvekili olarak görev yapan Redkin, olayın ardından polise teslim oldu.

"FARKINDA DEĞİLDİM"



Redkin tarafından yapılan açıklamada, "2 Ağustos'ta farkında olmadan katıldığım bir trajedi yaşandı. Akşam, bir boz ayının Ozernovsky köyündeki bir çöp sahasında dolaştığını ve yerel sakinleri tehdit ettiğini öğrendim. Bir silah aldım ve onu korkutup kaçırmaya karar verdim. Alacakaranlıkta ayıya ateş ettim. Daha sonra aynı saatlerde bölgede bir mahalle sakininin yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim” dedi.



Redkin’in kurbanın 30 yaşındaki Andrei Tolstopyatov olduğu aktarıldı.

ÜLKENİN EN ZENGİN 20. KAMU GÖREVLİSİ



Bununla birlikte, Forbes Rusya, balıkçılık endüstrisi ve havacılık patronu olan Redkin'i, 715, 7 milyon ruble (9.7 milyon dolar) net servetiyle ülkenin en zengin 20. kamu görevlisi olarak sıraladı. Yetkililer, Redkin'in istem dışı öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini ve en fazla 2 yıl hapis cezası alabileceğini söyledi.



Redkin, olayın ardından Birleşik Rusya Partisi’ndeki üyeliğini askıya aldığını ve gelecek ay yapılacak oylamada yeniden aday olmayacağını söyledi.

"SARHOŞKEN ETRAFA ATEŞ ETTİ"



Yerli halktan bazı kişiler ise Redkin'in açıklamalarına itiraz etti ve onun sarhoşken etrafına rastgele ateş ettiğini söyledi.



Diğer taraftan, Moskova'nın 6 bin 500 kilometre doğusundaki Kamçatka bölgesinde düzenli olarak insanlarla etkileşime giren 20 binlik boz ayı popülasyonuyla ünlü.

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