Milyonlar felakete hazırlanıyor: Uzmanlar tarih verdi, alarm başladı

İngiliz yayın kuruluşu Independent'ın haberine göre, "son derece nadir" görülen 2. kategori Alfred Kasırgası, Avustralya'nın güneydoğu kıyılarına doğru ilerliyor.

Bu ilerleme nedeniyle kasırganın güzergahında bulunan insanlardan durum daha da kötüleşmeden "hemen harekete geçmeleri ve bölgeyi terk etmeleri" istendi.

DEMİR LEVHALAR VE KUM TORBALARI



Ülkenin kıyı bölgesi sakinleri fırtına öncesinde sığınaklara indi, evlerinin girişlerine demir levhalar bağladı ve duvarları plastik brandalarla kapladı. Ayrıca su baskını tehlikesi olan bölgeler onlarca el yapımı kum torbasıyla desteklendi.



Ülkenin çeşitli yerlerinde bugünden itibaren tren, otobüs ve feribot seferleri durduruldu.

KARAYA ULAŞACAĞI TARİH BELLİ OLDU



Fırtınanın perşembe veya cuma günü kıyı şehri Brisbane'in kuzeyinde karaya ulaşması, beraberinde aşırı yağmur, sel ve yıkıcı rüzgarlar getirmesi bekleniyor.



Meteoroloji Bürosu'nun tahmin haritalarına göre, Alfred Kasırgası yaklaştıkça açık denizde devasa dalgalar oluşmaya başladı.

DEV DALGALAR FIRTINANIN HABERCİSİ



Fırtınanın merkezine yakın bölgelerde dalga yükseklikleri 8-10 metreyi aşıyor. Yetkililer, koşullar hızla kötüleşeceği için insanları sudan uzak durmaları konusunda uyarıyor.



Sadece kıyı bölgesinde yaklaşık 20 bin mülkün selden ve fırtınadan etkilenmesi bekleniyor.

FACEBOOK'TAN ARAMA ENGELİ

Meta'nın kendi verileri, Facebook'ta 300 binden fazla hesap ve sayfanın, önümüzdeki günlerde karaya ulaşması beklenen Alfred Kasırgası hakkında paylaşım yaptığını gösteriyor.



Ancak sosyal medya platformunda "Alfred Kasırgası" yazarak konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışan kullanıcılar, boş veya konuyla alakasız sonuçlarla karşılaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının durumu fark etmesiyle şikayetlerin ardından arama sonuçları normale döndü.