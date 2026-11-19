Milyonlarca kez izlendi. Eski Nvidia CEO'su Huang'ın parodi videoları yayılıyor
19.11.2026 11:07
Nvidia CEO'su, Çinli casus olduğu iddia edilen Alice Huang ile yaşadığı evlilik dışı ilişkinin ortaya çıkmasıyla istifa etmişti.
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatındaki skandalları konu alan Bollywood temalı yapay zeka parodileri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
Çip devi Nvidia'nın skandallarla gündeme gelen CEO'su Jensen Huang'ı gerçekçi ancak kurgu senaryolara yerleştiren yapay zeka parodi videoları sosyal medyada hızla yayıldı.
Huang'ın Çinli casus olduğu iddia edilen Alice Huang ile yaşadığı evlilik dışı ilişkinin ortaya çıkmasıyla çeşitli deeepfake videolar üretilmeye başladı.
Çoğu yapay zeka etiketi taşımadan dolaşıma giren içerikler, deepfake teknolojisinin yanlış bilgi yayma aracına dönüşebileceği yönündeki endişelere rağmen mizahi bir atmosfer oluşturdu.
Ancak araştırmacılar, yapay zeka kaynaklı tehditlerin henüz geride kalmadığı konusunda uyarıyor.
BOLLYWOOD TEMALI VİDEOLAR MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ
X dahil birçok platformda milyonlarca izlenmeye ulaşan ve izleyenleri güldüren videoların önemli bir bölümü Bollywood temasıyla hazırlandı.
Videolardan birinde Jensen Huang ve ABD Başkanı Donald Trump bir bara giriyor ve Çinli bir casusun tuzağına düşüyor.
Bir başka videoda Huang, Donald Trump ve teknoloji milyarderi Elon Musk ile birlikte bir gangster hikayesinde yer alırken üçlünün dudak hareketleri müstehcen Hintçe diyaloglarla senkronize edildi.
Diğer kurgu kliplerde ise Huang, eşi Lori ve ilişki yaşadığı iddia edilen kadınlarla birlikte Bollywood tarzı şarkı ve dans gösterileri yaparken tasvir edildi.
Başka bir videoda Trump, Çinli bir casusa "iyi yapay zeka çipleri" verdiği gerekçesiyle Huang'ı azarlıyor.
The Matrix filminin ikonik bir sahnesini yeniden kurgulayan bir diğer videoda ise Trump, Çinli casusların "sırlarını istediğini" söyleyerek Huang'a ders veriyor.
Birçok farklı videoda da Lori'nin Huang'ı suçüstü yakaladığı sahnelere yer verildi.
Bu kliplerden birinde Huang bir restoranda başka bir kadınla yemek yerken kamera hemen arkalarında oturan Lori'yi gösteriyor.
Bu eğilim, yaratıcı yapay zeka araçlarının sıradan kullanıcılara ideolojik amaçlarla, etkileşim toplamak için ya da yalnızca eğlenmek adına hayal ettikleri neredeyse her şeyi hayata geçirme gücü verdiğini gösteriyor.
Videoların çoğu, Çinli teknoloji devi ByteDance'in geliştirdiği Seedance 2.5 video oluşturucu gibi yapay zeka araçlarına girilen basit komutlarla saniyeler içinde üretildi.
Çin yanlısı hesaplar da Huang'ı Çin Komünist Partisi ile ilişkilendiren içerikler yayınladı.
ÇİN YANLISI HESAPLAR SAHTE SES KAYITLARINI DOLAŞIMA SOKTU
New York Üniversitesi Sosyal Medya, Yapay Zeka ve Siyaset Merkezi Eş Direktörü Joshua Tucker, AFP'ye yaptığı açıklamada "Deepfake korkusu bir süredir bizimle ama her zaman köşeyi dönünce karşımıza çıkacakmış gibi görünüyordu, tam olarak burada değildi" dedi.
Tucker sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlerleyen dönemde yapay zeka ile görüntü ve video üretiminin iki şekilde de kullanıldığını göreceğimiz açık: Hem kandırmak için hem de dikkat çekmeye yönelik yaratıcı bir girişim olarak."
Diğer taraftan yapay zeka destekli sahte içeriklerin tamamı eğlence amaçlı üretilmedi.
Çin yanlısı bazı sosyal medya hesapları, skandalla ilgili olarak Huang'ı Çin Komünist Partisi ile ilişkilendiren bir yapay zeka görseli ve Lori'nin Çinli casus olduğu iddia edilen kadını savunduğunu öne süren bir ses kaydı paylaştı.
Dezenformasyon izleme kuruluşu NewsGuard, ses tespit aracı Undetectable AI'nin analizine dayanarak söz konusu ses kaydının sahte olduğunu belirledi.
Nvidia CEO'su, Çinli casus olduğu iddia edilen Alice Huang ile yaşadığı evlilik dışı ilişkinin ortaya çıkmasıyla istifa etmişti.
UZMANLARDAN UYARI
Yapay zeka tespit modelleri geliştiren Resemble AI şirketinin CEO'su Zohaib Ahmed, AFP'ye "Jensen Huang'ın parodi kliplerini yapay zeka etiketi olmasa bile fark etmek kolay" diye konuştu.
Ahmed, deepfake teknolojisinin oluşturduğu daha ciddi tehdidin ise "hiç azalmadığını" vurguladı.
Ahmed, "Kurumsal ortamlarda kullanılan ddeepfake yöntemleri, örneğin para transferi isteyen klonlanmış bir CEO sesi ya da görüntülü mülakatta yüzü değiştirilmiş bir iş adayı, şirketleri milyonlarca dolar dolandırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, ABD ara seçimleri öncesinde de benzer bir eğilim gözlemledi.
Ülke genelindeki kampanyalarda çoğu komik olan veya siyasi rakipleri hicveden yüzlerce yapay zeka destekli reklam kullanıldı.
Araştırmacılara göre bu reklamlar seçmenleri gerçek olduklarına inandırmaktan ziyade, dikkat ekonomisinde öne çıkmak için bir siyasi iletişim aracı olarak devreye sokuldu.
Kar amacı gütmeyen eğitim kuruluşu News Literacy Project'in başkan yardımcısı Peter Adams ise kullanıcılar bu videoların yapay olduğunu fark etse bile bilgi ekosistemi üzerinde "etkisini koruduğunu" söyledi.
Adams, AFP'ye "Bir adayı zararlı, utandırıcı ya da itici bir şey yaparken veya söylerken 'görmüş' oluyorsunuz" dedi.
Adams sözlerini "Bu, 'görsel okuryazarlık önyargısı' ya da 'görmek inanmaktır önyargısı' denen bir olguya yol açabilir. Bir kez gördüğünüz bir çağrışımı zihninizden atmak zordur" diyerek tamamladı.