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Yapay zeka tespit modelleri geliştiren Resemble AI şirketinin CEO 'su Zohaib Ahmed, AFP'ye "Jensen Huang'ın parodi kliplerini yapay zeka etiketi olmasa bile fark etmek kolay" diye konuştu.

Ahmed, deepfake teknolojisinin oluşturduğu daha ciddi tehdidin ise "hiç azalmadığını" vurguladı.

Ahmed, "Kurumsal ortamlarda kullanılan ddeepfake yöntemleri, örneğin para transferi isteyen klonlanmış bir CEO sesi ya da görüntülü mülakatta yüzü değiştirilmiş bir iş adayı, şirketleri milyonlarca dolar dolandırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, ABD ara seçimleri öncesinde de benzer bir eğilim gözlemledi.

Ülke genelindeki kampanyalarda çoğu komik olan veya siyasi rakipleri hicveden yüzlerce yapay zeka destekli reklam kullanıldı.

Araştırmacılara göre bu reklamlar seçmenleri gerçek olduklarına inandırmaktan ziyade, dikkat ekonomisinde öne çıkmak için bir siyasi iletişim aracı olarak devreye sokuldu.

Kar amacı gütmeyen eğitim kuruluşu News Literacy Project'in başkan yardımcısı Peter Adams ise kullanıcılar bu videoların yapay olduğunu fark etse bile bilgi ekosistemi üzerinde "etkisini koruduğunu" söyledi.

Adams, AFP'ye "Bir adayı zararlı, utandırıcı ya da itici bir şey yaparken veya söylerken 'görmüş' oluyorsunuz" dedi.

Adams sözlerini "Bu, 'görsel okuryazarlık önyargısı' ya da 'görmek inanmaktır önyargısı' denen bir olguya yol açabilir. Bir kez gördüğünüz bir çağrışımı zihninizden atmak zordur" diyerek tamamladı.