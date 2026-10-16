Milyonlarca kişinin verilerine '123456' şifresiyle ulaşmış olabilirler

Danimarka 'da milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği siber saldırının, son derece basit bir şifre kullanılarak gerçekleştirilmiş olabileceği ortaya çıktı.

Danimarka'nın Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi (CPR), 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 8,8 milyon kişinin isim, adres ve kimlik numarası gibi bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığını doğruladı.

Yetkililer, saldırganların sisteme doğrudan sızmak yerine kayıtları sorgulama yetkisi bulunan özel bir şirketin erişimini kötüye kullandığını belirtti.

ŞİFRE '123456' OLABİLİR

Danimarka gazetesi Politiken'in haberine göre, saldırıyı üstlendiğini iddia eden kişi, küçük bir bilişim şirketinin eski çalışanına ait sızdırılmış giriş bilgilerini kullanarak sisteme eriştiğini söyledi.

Gazetenin incelediği verilere göre, saldırıda erişimi kullanılan Pays ApS adlı şirketin en az üç hesabında "123456" şifresi bulunuyordu. Bunlardan biri de şirketin yönetici hesabıydı.

Odense merkezli şirketin yöneticisi Sophie Laursen, şirketin nüfus kayıt sistemine erişim yetkisinin kötüye kullanıldığını doğruladı.

Ancak saldırıda kullanılan şifrenin gerçekten "123456" olup olmadığı Danimarka makamlarınca henüz resmen doğrulanmadı.

14 MİLYON SORGULAMA YAPILDI

The Register'ın aktardığına göre saldırganlar, 10-20 Eylül tarihleri arasında nüfus kayıt sisteminde yaklaşık 14 milyon otomatik sorgulama gerçekleştirdi.

Saldırı ise 2 Ekim'de, şirketin sistem kullanımında olağan dışı bir yoğunluğa işaret eden faturanın fark edilmesi üzerine tespit edildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden kişi, elde ettiği kişisel bilgileri satmayı veya kamuoyuyla paylaşmayı düşünmediğini öne sürdü.

UZMANLARDAN GÜVENLİK ELEŞTİRİSİ

Aarhus Üniversitesi'nden siber güvenlik uzmanı Jens Myrup Pedersen, "123456" gibi kolay tahmin edilebilen bir şifrenin kullanılmasını ciddi bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirdi.

Danimarka makamları, saldırıda erişimi kullanılan şirketin nüfus kayıt sistemine bağlantısını kesti. Olayla ilgili veri koruma kurumuna bildirim yapılırken polis soruşturması başlatıldı.