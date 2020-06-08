Milyonlarca maske ellerinde kaldı

Corona virüs salgını sonrası dünya genelinde birçok firma maske üretimine başladı. Fransa'da tekstil şirketleri tarafından üretilen bez maskeler talep azlığı nedeniyle elde kaldı.

Vatandaşların Çin malı tek kullanımlık maskeleri tercih etmesi nedeniyle Fransız üreticiler Ticaret Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulundu.

400 ŞİRKET ZORDA



Üreticiler, üretime başladıkları ilk zamanlarda haftalık 25 milyon adet maske sattıklarını aktarırken, Çin malı maskelerin piyasa girmesiyle satışların giderek düştüğünü ifade etti.



Bez maske satışlarında yaşanan düşüş 400 şirketi zor durumda bıraktı. Tenthorey şirketinin CEO'su Yves Dubief ve Fransız Brief'in kurucusu Guillaume Gibault’ın, üreticinin elinde kalan bez maskeler için Ticaret Bakanı Agns Pannier-Runacher'den yardım isteyecekleri belirtildi.

”Fransızlar çoğunlukla Çin'den ithal edilen tek kullanımlık cerrahi maskeleri tercih ediyorlar” diyen Gibault, yerli üretim bez maskelerin tekrar yıkanabildikleri için daha ekonomik olduğunu vurguladı.



Bakanlık yetkilisi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı ortasında talebin her zaman o kadar fazla olmayacağı konusunda üreticileri uyardık" ifadelerini kullandı.

MASKE ATANLARA 750 EUROYA KADAR CEZA



Ekolojik Geçişten Sorumlu Devlet Sekreteri Brune Poirson'dan yerli bez maske üreticilerini sevindiren haber geldi.

Poirson, ülke genelinde yere çöp atmanın cezasının 68 eurodan 135 euroya çıkarılacağını duyurdu.

Sekreter Poirson, para cezasının artırılmasına neden olarak ise yerlere atılan tek kullanımlık maskeleri gösterdi.

Poirson, “Kimi durumlarda bu ceza 375 eurodan polisin tutanak tutması halinde 750 euroya kadar çıkabilecek. Maske atanların mukavemet göstermesi durumunda ise olay mahkemeye taşınacak” ifadelerini kullandı.



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