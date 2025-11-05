Milyonlarca seçmen buhar oldu: Hindistan'ın en yoksul eyaletinde kritik seçim

Hindistan’ın siyasi açıdan belirleyici doğu eyaleti Bihar, bu hafta iki aşamalı bir seçime gidiyor.

Başbakan Narendra Modi’nin iktidar ittifakı ile muhalefet koalisyonu arasında yakın bir yarışın yaşanması beklenen seçimlerin sonucu, ülkenin gelecek yılki bölgesel seçimlerini de etkileme potansiyeli taşıyor.

New Indian Express gazetesinin haberine göre, Bihar seçimlerinin ilk aşaması için yoğun kampanya faaliyeti bu hafta salı günü sona erdi.

İlk aşamada, 18 ilçeye yayılan 121 seçim bölgesinde yarın oy kullanılacak. Geriye kalan 122 sandalye için ise oylama 11 Kasım’da yapılacak ve tüm oylar 14 Kasım’da sayılacak. Hindistan Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar, Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamada, toplam 130 milyon nüfusa sahip Bihar’da 74,3 milyon seçmen bulunduğunu söyledi.

Kumar, bu sayının 1,4 milyon ilk kez oy kullanacak seçmeni ve 100 yaşın üzerindeki 14 bin kişiyi içerdiğini belirterek, “Dünyada sadece 10 veya 11 ülkenin Bihar’dan daha fazla seçmene sahip olduğunu öğrenmek sizi şaşırtacaktır. Seçim Komisyonu, Bihar seçimlerinin tüm seçimlerin anası olduğuna inanıyor” diye konuştu.

OY HIRSIZLIĞI TARTIŞMALARI BAŞLADI

Seçimler, muhalefetin "oy hırsızlığı" olarak suçlamalarının gölgesinde ilerliyor. Financial Times’ın haberine göre, Hindistan’ın merkezi seçim komisyonu, haziran ayından bu yana Bihar’ın 74 milyonun üzerindeki seçmen kaydının neredeyse yüzde 10’unu listeden çıkardı.

Muhalefet partileri, bu sürecin özellikle yoksul topluluklardan birçok kişinin oy hakkını elinden aldığını savunuyor.

Bu duruma örnek olarak, Bihar'ın Parna köyünde yaşayan 64 yaşındaki Hasarun Nisha gösteriliyor.

Onlarca yıldır Hindistan Ulusal Kongresi ve müttefiklerine oy veren Nisha, adının seçmen listesinden gizemli bir şekilde çıkarılması nedeniyle bu seçimde oy kullanamayacak.

Financial Times’a konuşan Nisha, “Bunca yıldır oyumu kullanamayacağım ilk kez olacak” ifadesini kullandı.

Kongre lideri Rahul Gandhi ve yereldeki müttefiklerinin “vote chori” (oy hırsızlığı) olarak andığı bu kesintiler, gerilimi artırdı.

Hindistan Merkezi Seçim Komisyonu ise Bihar’ın seçmen listesinde 2003’ten bu yana yapılan ilk “yoğun revizyonun” gerekli olduğunu savunuyor. Komisyon, gerekçe olarak “hızlı şehirleşme, sık göçler, oy kullanmaya hak kazanan gençler, ölümlerin bildirilmemesi ve yabancı yasa dışı göçmenlerin isimlerinin listeye dahil edilmesini” gösterdi. Modi ve müttefikleri, Gandhi’yi komşu Bangladeş’ten gelen Müslüman sığınmacılara oy hakkı vermek istemekle suçladı, fakat listede çok sayıda yabancının bulunduğuna dair bir kanıt sunmadı.

Muhalefet aktivisti Yogendra Yadav, seçmen listesinden çıkarma işlemlerine itiraz eden davaları Hindistan Yüksek Mahkemesi’ne taşıdı.

Yadav, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Burada her bir oy önemli” dedi ve bazı durumlarda seçmenlerin yanlışlıkla ölü olarak sınıflandırıldığını belirtti. Ağustos ayında Gandhi, listeden çıkarıldığı bildirilen Biharlı seçmenlerle bir araya gelmiş ve sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, kendisine “ölü insanlarla” çay içme fırsatı verdiği için seçim komisyonuna alaycı bir dille teşekkür etmişti.