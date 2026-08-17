Milyonların yemek yediği restoranlara hijyen baskını. Mutfaktan fareler ve sinekler çıktı

Hindistan ’ın 20 milyondan fazla nüfusa sahip metropolü Mumbai’de son yılların en kapsamlı gıda güvenliği operasyonlarından biri yürütülüyor.

Kentteki lüks otellerden köklü restoranlara ve sokak lezzetlerine kadar yüzlerce işletmeyi kapsayan denetimlerde ortaya çıkan manzara, Mumbai’nin ünlü yemek kültürünü tartışmaya açtı.

FARELER, SİNEKLER, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER

Geçen ay dondurmalı sandviçleriyle tanınan popüler bir tatlıcıya düzenlenen denetimde fareler, karasinekler ve son kullanma tarihi geçmiş aroma vericiler bulundu.

Koyun ve dana etli yemekleriyle tanınan bir başka ünlü restoranda ise etlerin kirli kaplarda saklandığı, zeminlerin yağ içinde olduğu ve açık pencerelerin böceklerle kargaların içeri girmesine imkan verdiği belirlendi. Her iki işletme de denetimlerin ardından kapatıldı.

BİR AYDA 900 İŞLETMEYE DENETİM

Operasyonun arkasındaki isim, mayıs ayında Maharashtra eyaletinin gıda güvenliği kurumunun başına getirilen Tukaram Mundhe.

Sert denetimleriyle tanınan Mundhe’nin yönetimindeki ekipler yalnızca temmuz ayında yaklaşık 900 işletmeyi denetledi. Denetimler sonucunda 100’den fazla işletmenin ruhsatı geçici olarak askıya alındı.

Operasyonlar sadece küçük işletmelerle sınırlı kalmadı. Ünlü restoranlar, lüks oteller ve seçkin kurumların kantinleri de denetlendi. Bunların arasında yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip Cricket Club of India da yer aldı.

Sosyal medyada 2,6 milyon takipçisi bulunan Mundhe, birçok işletmecinin temel gıda güvenliği kurallarını dahi bilmediğini görmenin kendisini şaşırttığını söyledi.

HER ALTI NUMUNEDEN BİRİ STANDARTLARI KARŞILAMADI

Hindistan’da gıda güvenliğine ilişkin kapsamlı bir yasal çerçeve bulunmasına rağmen, kuralların uygulanmasındaki eksiklikler uzun süredir tartışılıyor.

2022-2025 dönemine ait hükümet verilerine göre, federal gıda güvenliği kurumu tarafından test edilen yaklaşık her altı gıda numunesinden biri temel standartları karşılayamadı.

Sokak satıcılarının kirli bezler veya defalarca kullanılmış yağlarla yemek hazırladığı görüntülere alışkın olan Hintlilerin, özellikle köklü ve tanınmış restoranlardan çok daha yüksek hijyen standartları beklediği belirtiliyor.

RESTORAN VE OTELLERDEN TEPKİ

Ancak denetimlerin sertliği sektör temsilcilerinin tepkisini çekti.

Üç konaklama ve restoran sektörü kuruluşu ortak açıklamalarında, işletmelere eksikliklerini gidermeleri için fırsat tanınmadan ruhsatların aniden askıya alınması veya iptal edilmesinin ciddi endişe yarattığını belirtti.

Sektör temsilcileri konuyu Başbakan Narendra Modi’ye de taşıdı.

Denetimler mahkemelerin de gündemine girdi. Yerel basına göre Mumbai’de bir yüksek mahkeme, bir otelin ruhsatının askıya alınması kararını bozarak düzenleyici kurumdan yaklaşımını yumuşatmasını istedi.

SOKAK SATICILARINDA “SIRA BİZDE Mİ?” ENDİŞESİ

Operasyonun genişlemesi, geçimini sokak yemeklerinden sağlayan küçük esnaf arasında da endişeye yol açtı.

Sandviç dükkanı işleten Ashok Verma, küçük sokak tezgahlarının da kapatılmasından korktuklarını belirterek, “Küçük sokak tezgahları kapatılırsa nereye gideceğiz? Bakmak zorunda olduğumuz ailelerimiz ve çocuklarımız var.” dedi.

Mundhe ise eleştirilerin önemli bölümünün haksız olduğunu savunuyor. Denetlenen işletmelerin yalnızca küçük bir bölümünün ruhsatının askıya alındığını belirten yetkili, halkın tükettiği sağlıksız veya güvenli olmayan gıdalar konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı.