Milyonluk tabloya göz çizen bekçinin cezası belli oldu

Sovyetler Birliği’nin önde gelen sanatçılarından Anna Leporskaya’ya ait 'Üç Figür' isimli tabloya tükenmez kalemle göz çizerek gündem olan Rus güvenlik görevlisinin alacağı ceza belli oldu.

Aleksandr Vasilyev adlı görevli, psikiyatrik yardım alacak ve 180 saatlik kamu hizmeti yapacak.

Tablonun orijinal hali.

63 yaşındaki Alexander Vasiliev, o gün yaşananları ve tabloya neden göz çizdiğini kamuoyunu ile paylaşmıştı.



Yaklaşık 800 bin dolarlık tabloya zarar veren Vasiliev, “Yaptığım için tam bir ahmağım” demişti.

Güvenlik görevlisinin çizdiği gözler

"TABLOLARI VE ÇİZİMLERİ HİÇ BEĞENMEMİŞTİM"



Ekaterinburg gazetesi E1’e konuşan Vasiliev, “Açıkçası o sergideki tabloları ve çizimleri hiç beğenmemiştim. Kötü bir izlenim bırakıyorlardı ve onlara bakmamaya çalışıyordum. İnsanların bu tablolara nasıl tepki verdiğini izledim” diye de konuşmuştu.