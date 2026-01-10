Minneapolis Belediye Başkanı’ndan protestoculara “Trump’ın oyununa gelmeyin” çağrısı

ABD Minneapolis'te 37 yaşındaki, üç çocuk annesi Renee Good, Çarşamba günü bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisi tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Minnesota yetkilileri ile federal makamlar arasında çelişkili açıklamalar yapılırken, sivil özgürlükler ve göçmen hakları savunucuları ülke genelinde protestolar düzenlemeye hazırlanıyor.

Minneapolis Polisi, cuma gecesi düzenlenen protestolara müdahale sırasında 29 kişinin gözaltına alındığını, bir polis memurunun da yaralandığını açıkladı. Göstericilerden bir kısmı, kentte konaklayan ICE ekiplerinin kaldığı iddia edilen bir otelin önünde toplandı. Polis Şefi Brian O’Hara, başlangıçta “gürültü protestosu” olarak başlayan eylemin kısa sürede büyüdüğünü ve binin üzerinde kişinin toplandığını söyledi.

“BİZİ KIŞKIRTMAK İSTİYOR”

Demokrat Partili Belediye Başkanı Frey, protestoların şu ana kadar büyük ölçüde barışçıl geçtiğini belirterek, mala zarar veren ya da yasa dışı eylemlere karışanların tutuklanacağını vurguladı. “Donald Trump’ın kaosuna kendi kaosumuzla karşılık vermeyeceğiz. O, bizi kışkırtmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Olay, İç Güvenlik Bakanlığı’nın Minneapolis’e yaklaşık 2 bin federal görevli gönderdiği ve bunu “bugüne kadarki en büyük DHS operasyonu” olarak nitelediği bir dönemin hemen ardından yaşandı. Minnesota Valisi Tim Walz, bu konuşlandırmayı “sorumsuz” ve “reality şov tarzı bir yönetim anlayışı” olarak eleştirdi.

Federal–eyalet gerilimi, aynı hafta Oregon’un Portland kentinde bir Sınır Devriyesi görevlisinin araçta bulunan bir kadın ve erkeği vurup yaralamasıyla daha da tırmandı. DHS, her iki olayda da sürücülerin araçlarını “silah gibi kullanmaya çalıştığını” savundu.

Bu iki olay, Minneapolis, Portland ve diğer ABD kentlerinde binlerce kişiyi sokağa döktü. “ICE Out For Good” sloganıyla hafta sonu için ülke genelinde binden fazla protesto planlandığı bildirildi. Gösteriler; Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), MoveOn Civic Action, Voto Latino ve Indivisible gibi, geçen yıl Trump karşıtı eylemlerde de ön saflarda yer alan kuruluşların öncülüğünde düzenleniyor.