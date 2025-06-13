Mısır, aktivistlerin Gazze yürüyüşünü engelledi

Mısır, insani yardımları engelleyen İsrail ablukasına karşı yapılması planlanan yürüyüşün başlamasını önledi.



Hem Mısırlı yetkililer hem de aktivistler, Sina Yarımadası boyunca yürüyüş yapmayı planlayan onlarca kişinin sınır dışı edildiğini söyledi. Ancak organizatörler etkinliği iptal etmeye niyetlerinin olmadığını belirtti.



Gazze’deki insani krize dikkat çekmek isteyen yürüyüşçüler, aylardır 50 kilometrelik bir yürüyüşle Ariş kentinden Gazze sınırına gitmeyi planlıyordu. Amaçları, Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve yardımların girişini engelleyen ablukayı kaldırmak için “uluslararası ahlaki ve medya baskısı” oluşturmaktı.



Katılımcılar, geldikleri ülkelerdeki Mısır büyükelçilikleriyle koordinasyon kurmaya çalıştıklarını, ancak yetkililerin yürüyüş için izin alınmadığını söylediklerini belirtti.



30'DAN FAZLA AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Bir Mısırlı yetkili perşembe günü yaptığı açıklamada, son iki gün içinde çoğu Avrupa pasaportu taşıyan 30’dan fazla aktivistin Kahire Uluslararası Havalimanı’na varışta sınır dışı edildiğini söyledi.

Yetkili, aktivistlerin Kuzey Sina’ya “gerekli izinleri almadan gitmeye çalıştıklarını” savundu.

