Mısır basını: Ateşkes görüşmelerinde büyük ilerleme var

Mısır basını, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasıyla ilgili Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini öne sürdü.



Kahire el-İhbariyye kanalının ismi açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkiliden aktardığı haberde, Kahire'de pazar gününden bu yana devam eden müzakere turunda Gazze'deki krizin çözümü konusundaki görüş ayrılıklarının büyük ölçüde giderildiği belirtildi.



İsrail basınında ise Kahire'deki müzakerelerle ilgili çelişkili haberler yer aldı.



Ynet haber sitesinin müzakereler konusunda yetkili bir kaynaktan aktardığı haberde, "Hamas'ın büyük tavizler vermesinin beklendiği ve ABD'nin bir çözüme ulaşmak için yoğun baskı yaptığı" öne sürüldü.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.



Haberde, müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği ifade edildi.



Hamas'tan, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlerle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak Hamas daha önce pek çok kez, ateşkes ve esir takası anlaşması için öncelikle "savaşın durması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kolaylaştırılmasının" gerektiğini ifade etmişti.



Mısır basınında 6 Nisan'da çıkan haberlerde, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin 7 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

