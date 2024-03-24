Mısır-BM görüşmesi: Sisi acil ateşkesin altını çizdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acil bir ateşkese ulaşılması çabalarını görüştü.



Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sisi'nin Mısır'ın "derhal ateşkes" sağlanması, tutukluların değişimi ve Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaştırılması için sarf ettiği "yoğun çabalardan" bahsettiği belirtildi.



Açıklamada Sisi'nin, "Guterres'in uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurmaya katkıda bulunmaya teşvik etmek için sarf ettiği çabaları" ve "uluslararası hukuka ve uluslararası işbirliği hukukuna bağlı kalma konusundaki istekliliğini" övdüğü belirtildi.



"BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki savaşla ilgili sorumluluğunu üstlenmesi önemlidir" denilen açıklamada ayrıca Sisi'nin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) sağlanan fonların kesilmesinin "vahim sonuçları" konusunda da uyarıda bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada Sisi'nin "Bu masum Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması anlamına gelir" dediği aktarıldı.



BM lideri ise Mısır'ın istikrarın temel direği olarak oynadığı bölgesel rolü selamladı.



Sisi, "Gazze Şeridi halkına yardımların ulaştırılması ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için insani amaçlarla" ateşkese varılmasının öneminin altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail her an Refah'a girebilir Haberi Görüntüle