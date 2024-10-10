Mısır: Bölgesel gelişmeler kötüye giderse savaş ekonomisine geçebiliriz

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Ortadoğu'da genişleyen çatışmaların etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mebduli, düzenlediği basın toplantısında, "Eğer bölgesel bir savaş durumu yaşanırsa, savaş ekonomisi olarak adlandırılan duruma geçebiliriz" dedi.

"Son bölgesel gelişmeler nedeniyle petrol fiyatı varil başına 10 dolar arttı. Bu artış, Mısır'ın genel bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturuyor" diyen başbakanın açıklamaları, İsrail ile İran ve Hizbullah arasındaki tansiyonun tırmandığı bir dönemde geldi.

Mebduli, mevcut şartlar altında hizmet ve mal tedarikini güvence altına almak için maliye, elektrik ve petrol bakanlarına talimat verdiğini de söyledi.



Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kucuk da basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin yükleri azaltmayı ve vergi sistemini kolaylaştırmayı hedeflediğini, bunun için 20 vergi reformu gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.



GELİRLER DÜŞTÜ

Mısır, halihazırda IMF ile serbest kura geçilmesi, birçok temel üründe sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılması ve bazı ürünlerin fiyatlarının artırılmasını içeren ekonomik reform programı yürütüyor.



Mısır Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki gerilimler nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerin geçen yıl yüzde 25 oranında düştüğünü bildirmişti.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de geçen hafta, ülkesinin bu yılın ilk sekiz ayında, bölgedeki jeopolitik gerginlikler nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık 6 milyar dolar gelir kaybettiğini açıklamıştı.