Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Önceliğimiz Gazze'de akan kanın durması"

Sisi, Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülke liderlerinin katıldığı çevirim içi zirvede konuştu.



"Mısır'ın önceliği, bir an önce ateşkes sağlanarak Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulmasıdır." diyen Sisi, insani durumun giderek kötüleştiği Gazze Şeridi'nde yardımların sürekliliğinin önemine işaret etti.



Sisi, "Gazze Şeridi'nin toplu cezalandırma, abluka, açlık ve zorunlu göçe maruz kaldığını" ifade ederek, "Bu acımasız insani manzara uluslararası toplumun acizliğini ve vicdansızlığını gözler önüne seriyor." dedi.



Mısır Cumhurbaşkanı, "Gazze içinde veya dışında Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik her türlü girişime karşıyız. İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgaline yönelik tüm önerileri reddediyoruz." ifadelerini kullandı.