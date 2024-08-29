Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için uluslararası çağrı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için arabulucuların çabalarına olumlu yanıt verilmesinin önemini vurguladı.

Ortadoğu'daki durumla ilgili gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'nde neredeyse bir yıla yaklaşan savaşın sona erdirilmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"ULUSLARARASI TOPLUM KARARLI OLMALI"



İki lider ayrıca, bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çabalar konusunda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.



Görüşme sırasında Sisi, ateşkes anlaşması ve esir takasını sağlayacak siyasi iradenin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, bölgede sürdürülebilir istikrarın sağlanması için, ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören kapsamlı bir siyasi sürece işaret etti.