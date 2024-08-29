Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için uluslararası çağrı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için arabulucuların çabalarına olumlu yanıt verilmesinin önemini vurguladı.
Ortadoğu'daki durumla ilgili gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'nde neredeyse bir yıla yaklaşan savaşın sona erdirilmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.
"ULUSLARARASI TOPLUM KARARLI OLMALI"
İki lider ayrıca, bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çabalar konusunda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.
Görüşme sırasında Sisi, ateşkes anlaşması ve esir takasını sağlayacak siyasi iradenin oluşturulması gerektiğini söyledi.
Ayrıca, bölgede sürdürülebilir istikrarın sağlanması için, ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören kapsamlı bir siyasi sürece işaret etti.
ATEŞKES MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR
İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakerelerin son turunun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD, Katar ve ev sahibi ülkelerin yetkilerinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
İsrail'in, anlaşmaya eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu aktarılıyor.
Öte yandan, İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor. Ordu, daha önceden güvenli bölge diye Filistinli sivilleri göçe zorladığı alanlara yeniden zorla tahliye emirleri gönderirken, yeni saldırılar başlatacağını duyuruyor.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun bölgedeki "güvenli insani" alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğünü, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5'ine denk geldiğini açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye 10 ayı aşkın süredir devam ettirdiği bombardımanlarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 40 bin kişi hayatını kaybetti.
"İLERLEME ŞANSI ZAYIF"
Hamas ve İsrail arasındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için dolaylı müzakere zirvesi, 25 Ağustos pazar günü ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katılımıyla Kahire'de gerçekleşmişti.
İsrail devlet televizyonu KAN, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için Kahire'de bulunan ve geçtiğimiz pazar günü ülkeye dönen İsrail heyetinin görüşmelerle ilgili olarak ilerleme kaydedilme şansının zayıf olduğunu dile getirmişti.
Yetkililer ayrıca "Heyetin aldığı yetki, Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor" demişti.
Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını; Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifin, "İsrail işgalini kalıcı hale getireceği" gerekçesiyle reddettiğini belirtmişti.
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