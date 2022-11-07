Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nın (COP27) açılışında yaptığı konuşmada, “Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum. Liderler ile birlikte savaşın durmasına yönelik harekete geçmeye hazırız” ifadelerini kullandı.



Küresel iklim değişikliğine de değinen Sisi, söz konusu konferansın iklim değişikliğine karşı verilen taahhütlerin uygulanmasına yönelik bir konferans olacağını, aksi takdirde herkesin “ağır bir bedel” ödemek zorunda kalacağını söyledi.



Rusya, 2014'ten bu yana Ukrayna'daki beş bölgeyi ilhak etti.

COP27 ZİRVESİ 18 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

Dünyanın çeşitli ülkelerinde iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğal afetlerden milyonlarca insanın zarar gördüğünü ve bu krizlerin giderek arttığını dile getiren Sisi, şöyle devam etti:



“Milyonlarca insan, konferansımızı takip ediyor, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ve yüzyılın sorunlarına karşı dünya liderleri olarak üstlendiğimiz sorumluluklarımız konusunda, zor sorular soruyor. Hedeflerimize ulaşmak imkansız değil, sadece gerçek bir irade ve samimi bir niyet gerektiriyor.”



Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen COP27 konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.