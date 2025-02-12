Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Trump'ın Gazze planına tepki: Filistinliler yerlerinden edilmemeli

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Sisi'nin Ortadoğu'da barış için iki devletli çözüm çerçevesinde ABD ile çalışmak konusunda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile hemfikir olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Gazze'nin yeniden inşası Filistinliler yerlerinden edilmeden yapılmalı" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'yi devralacağız" diyerek Ürdün ve Mısır'ın Filistinlilere ev sahipliği yapabileceğini öne sürmüştü.



Trump'ın ay başında Washington'a davet ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi son olarak "Filistinlilerin yerlerinden edileceği" görüşülecekse Beyaz Saray'a gitmeyeceğini söylemişti.