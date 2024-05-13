Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'den Blinken'a Refah uyarısı

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Şükri, Blinken'a, İsrail'in Gazze'de ve özellikle de Mısır ile Gazze arasındaki sınır kenti Refah'ta devam eden askeri operasyonlarının “ciddi güvenlik riskleri” taşıdığını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şükri'nin ayrıca İsrail'in Refah sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmesini ele aldıktan sonra Gazze'ye yardım teslimatlarının yeniden başlatılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

