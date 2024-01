Mısır Dışişleri Bakanlığı: Sınırlarımızı koruyor ve tam kontrolünü sağlıyoruz

Mısır resmi haber ajansına (MENA) göre, yerel televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Netanyahu’nun Mısır ile Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'na (Selahaddin Koridoru) yönelik açıklamalarına değindi.



Ebu Zeyd, "Mısır, sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor. Bunlar güvenlik ve hukuki anlaşmalara tabi meselelerdir. Bu konuyla ilgili her türlü açıklama incelenir ve ona cevap verilir." dedi.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasına ilişkin Mısır’ın tutumuna yönelik soruya Ebu Zeyd, ülkesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik ihlallerini soruşturmayı amaçlayan her türlü çabayı desteklediğine vurgu yaptı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, UAD’deki davada İsrail tarafının Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’na yönelik açıklamalarına ilişkin, "Yardımların Gazze’ye ulaşmasını engelleyen her türlü uygulama, çeşitli yol ve yöntemlerle yürütülen İsrail uygulamasıdır. Denetimin katılığı ve bunda çok fazla vakit kaybedilmesi, tıbbi yardım, kamu görevlileri ve gazetecilerin girişinin engellenmesi gibi." ifadesini kullandı.



Ebu Zeyd, Refah’ın Gazze’de krizin çıkmasından bu yana açık olduğunu ve ülkesinin Gazze’ye yardımların ulaştırılması konusunda her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.



Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik şerit Philadelphia veya Selahaddin Koridoru adıyla biliniyor.



İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, Gazze’de Philadelphia Koridoru’nda kontrolü sağlamadan Hamas’ı bitirmenin mümkün olmadığını savunmuş ve bu konudaki tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söylemişti.



ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail’in, Gazze Şeridi’nin güney sınırına askeri operasyon düzenleme planını Mısır’a ilettiğini yazmıştı.



WSJ’nin "İsrail, kontrol etmediği son Gazze sınırını ele geçirmek için riskli görev planlıyor" başlıklı haberinde, Gazze’nin güney sınırına yapılacak askeri operasyonun, bir yanda Mısır ve diğer yanda yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinli nedeniyle "askeri açıdan karmaşık olacağı" kaydedilmişti.



Mısır’da hükümete yakın Kahire Haber Kanalı’nın haberinde ismi açıklanmayan Mısırlı bir yetkilinin, medyada yer alan Philadelphia Koridoru'nda yeni güvenlik önlemleri konusunda Mısır ile İsrail’in koordinasyon içinde olduğuna yönelik haberleri yalanladığı belirtilmişti.



Netanyahu, daha önce 10, 15 ve 30 Aralık 2023'te "Gazze'de savaştan sonrasıyla" ilgili planına değinirken Philadelphia Koridoru'nda kontrolü ele alma planından söz etmişti.



GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI UAD'DE AÇTIĞI "SOYKIRIM DAVASI"



Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.



Güney Afrika, bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.



Bu kararların arasında "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.



Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlayacak.



Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.



UAD'de açılan soykırım davasında ilk duruşma 11 Ocak'ta Güney Afrika heyetinin argümanlarını sunmasıyla başlamış, 12 Ocak'ta da İsrail heyeti savunmasını yapmıştı.