Mısır duyurdu: Gazze'ye 200 TIR insani yardım gönderildi

Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kurum Başkanı Ziya Raşvan, Gazze'ye gönderilen yardım TIR'ları ile ülkesine getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Mısır'ın, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine yönelik çabalarının devam ettiğini belirten Raşvan, insani aranın ilk gününde 200 TIR insani yardımın yanı sıra Yaşasın Mısır Fonu'ndan hibe edilen 2 ambulans, Ürdün Sahra Hastanesine ait 15 TIR ve BAE Sahra Hastanesine ait 11 TIR'ın Gazze'ye giriş yaptığını ifade etti.



Raşvan, Gazze'den 17 yaralının Mısır'a getirildiğini, bunlardan 12'sinin tedavi edilmek üzere refakatçileriyle birlikte Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildiğini belirtti.



Mısırlı yetkili ayrıca, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları nedeniyle Mısır'da mahsur kalan 134 Filistinlinin de gönüllü olarak Gazze Şeridi'ne döndüğünü kaydetti.



İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilecek 4 günlük insani ara, dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.



Hamas, 23 Kasım'da insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım TIR'ı ile 4 yakıt TIR'ının girişini kapsadığını duyurmuştu.

