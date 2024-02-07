Mısır, Gazze'de ateşkes sağlanması için görüşmelerini yoğunlaştıracak

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın anlaşmaya ilişkin yanıtını Doha'ya ilettiğini ve yanıtın olumlu olduğunu söylemişti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de gazetecilere, "Uzun süreli ateşkes için ciddi bir önerinin ortaya konulduğuna inanıyoruz ve halen bu önerinin imzalanıp uygulanması sürecindeyiz." açıklamasında bulunmuştu.



ABD ve Filistin kaynaklarına göre, 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail, ABD, Mısır ve Katar'ın katılımıyla esir takası anlaşmasını ve Gazze'deki çatışmaların 3 aşamada bitirilmesini görüşmek için toplantı düzenlendi.



Gazze'de çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne çatışmalara "insani ara" verilmiş ve 3 gün daha uzatıldı. Bu süre zarfında, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.



Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde 136 vatandaşının esir tutulduğunu değerlendirirken, Filistinli resmi kaynaklar İsrail hapishanelerinde en az 8 bin 800 Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.