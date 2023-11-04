Mısır, Gazze'den günde 40-50 yaralının ülkeye giriş yaptığını duyurdu

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Abdulgaffar, Kuzey Sina'da düzenlediği basın toplantısında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden günde 40-50 yaralının Refah Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığını söyledi.



Yaralıların sınıra yakın hastanelere nakledildiğini kaydeden Abdulgaffar, çok daha fazla yaralıyı karşılayabilecek imkanlarının bulunduğunu ancak bu sayıları kontrol edenin karşı taraf olduğunu ifade etti.



Karşı tarafın Mısır Kızılayı ile koordine içerisinde olduğunu dile getiren Abdulgaffar, "karşı taraf" olarak nitelendirdiği kişilere ilişkin ise net bilgi vermedi.



Refah Sınır Kapısı yakınında sahra hastaneleri kurulması konusuna ilişkin ise Abdulgaffar, "Şimdilik buna ihtiyacımız yok. Hem sınıra yakın hem de kapasite olarak yeterli hastanelerimiz var. Filistin tarafındaki hastanelerin yıkımı göz önüne alındığında ateşkesle birlikte bu hastanelere ihtiyaç duyulabilir." dedi.



"AMBULANSLARIN VURULMASI HABERİYLE ŞOK OLDUK"



Abdulgaffar, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef almasına ilişkin ise "Şifa Hastanesi'nden çıktıktan sonra içinde çocuk ve kadınların olduğu ambulansların vurulması haberiyle şok olduklarını" söyledi.



Mısır makamlarından, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığı 1 Kasım'dan bu yana ülkeye giriş yapanların sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Mısır yönetimi, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 1 Kasım'da yaralılar ve yabancılar için açmıştı.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.



İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.



Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.



İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

