Mısır Gazze'den tahliye edilecek yabancıların sayısını açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.



İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 134 Filistinliyi öldürdü.



Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.