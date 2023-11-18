Mısır Gazzelilerin sürülmesine kapıyı kapattı

Filistinlilerin kendi topraklarında yerlerinden edilmesini veya Mısır'ın Sina Yarımadası başta olmak üzere başka ülkelere tehcirini kabul etmediklerini dile getiren Sisi, "Mısır, Filistinlilerin tehcir edilmesini kesin bir dille reddediyor." dedi.



Von der Leyen, AB'nin de Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmemesi yönünde bir duruş sergilediğini ifade etti.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Filistin meselesi için tek çözüm yolunun iki devlet temeline dayalı kapsamlı ve adil bir barışla gerçekleşebileceğini vurguladı.