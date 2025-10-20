Mısır: Gazze'nin yeniden imarına en kısa zamanda başlanmalı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda görüştü.



Abdulati'nin, İtalyan, Alman, Kanadalı ve İspanyol mevkidaşlarıyla görüşmelerinde, Gazze'nin yeninden imarı için Mısır'da düzenlenmesi planlanan Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı'nın hazırlıkları ele alındı.



Mısır Dışişleri Bakanı, Filistin halkının haklarını koruyan, Arap ve İslam ülkeleri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki barış planına uygun kapsamlı bir vizyon çerçevesinde Gazze'nin yeniden imarının en kısa sürede başlaması gerektiğini dile getirdi.



Söz konusu ülkelerin dışişleri bakanları ise Mısır'ın bölgesel istikrarı desteklemede oynadığı rolden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve kasım ayında yapılması planlanan uluslararası konferansın hazırlıkları çerçevesinde Kahire ile koordinasyonu sürdürmeyi istediklerini belirtti.



Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.