Mısır, İsrail'e soykırım davasına "müdahil" olacak

Mısır, İsrail'e açılan soykırım davaya müdahil olacağını açıkladı.  Refah'a yönelik operasyonların durması gerektiğini belirten Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkesin sağlanması için çağrı yaptı.

Mısır, İsrail'e soykırım davasına "müdahil" olacak
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, Güney Afrika'nın aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı açtığı davaya destek olmak amacıyla resmi olarak müdahil olma niyeti duyuruldu.

Söz konusu davaya müdahil olma kararının, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yönelik saldırılarının ciddiyetinin ve kapsamının artması, halkına karşı doğrudan saldırılar da dahil olmak üzere sistematik uygulamaların sürdürülmesi, altyapının tahrip edilmesi, Filistinlilerin kendi toprakları dışına sürülmesi ve Gazze Şeridi'ni yaşanılmaz hale getiren benzeri görülmemiş bir insani krize yol açılması neticesinde alındığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır'ın, İsrail'i, işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye, UAD'nin aldığı geçici tedbirleri uygulamaya ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca korunan bir halk olan Filistin halkına karşı herhangi bir ihlalde bulunmamaya çağırdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanması, Refah'taki askeri operasyonların durdurulması ve Filistinli sivillere gerekli korumanın sağlanması için Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve uluslararası taraflara derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Daha önce Nikaragua, Kolombiya ve Libya'nın, Divan Şartı'nın 62. ve 63. maddeleri uyarınca müdahillik talebinde bulunduğu açıklanmıştı.

Divan, İç Tüzüğü'nün 83. maddesi uyarınca Güney Afrika ve İsrail'i, Kolombiya'nın müdahale beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etmişti.

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