Mısır, İsrail'in Refah sınırına yönelik planlarını reddetti

Mısır, İsrail'in Refah sınır kapısının yeniden açılmasına ve ilerdeki işleyişinin nasıl olacağına dair iki ülkenin işbirliğini öngören teklifini reddetti. Refah sınır kapısının kontrolünü ele geçiren İsrail, Hamas'ın gelecekte bu sınır kapısında herhangi bir rol oynamasını engelleme konusunda taviz vermeyeceğini açıkladı.

Mısır, İsrail'in Refah sınırına yönelik planlarını reddetti

, 'in Sina Yarımadası ile Şeridi arasındaki Refah sınır kapısının yeniden açılmasına ve ilerdeki işleyişinin nasıl yönetileceğine dair iki ülkenin işbirliğini öngören önerisini reddetti.

Söz konusu bilgiyi Mısırlı iki güvenlik kaynağı verdi.

İsrail ordusunun, yüzbinlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik saldırılarını geçen hafta artırmasının ardından iki ülke arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor.

İsrail güvenlik servisi Shin Bet'ten yetkililer geçen geçen gün Kahire'ye düzenledikleri ziyarette Refah sınır kapısına yönelik planlarını sundular.

Gazze'ye insani yardım girşinde önemli rol oynayan Refah sınır kapısı, hastaların bölgeden tahliyesi için çıkış noktası oldu.

Refah sınır kapısının kontrolünü ele geçiren İsrail, Hamas'ın gelecekte bu sınır kapısında herhangi bir rol oynamasını engelleme konusunda taviz vermeyeceğini açıkladı.

Mısırlı güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail sunduğu öneride, İsrail'in çekilmesinden sonra Refah sınır kapısının nasıl yönetileceğine dair bir mekanizma yer alıyor.

Kaynaklar, Mısır'ın Refah sınır kapısının sadece Filistinli yetkililer tarafından yönetilmesinde ısrar ettiğini de belirtti.

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