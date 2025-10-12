Mısır medyası: Şarm el Şeyh'teki kazada 3 Katarlı diplomat öldü

Gazze zirvesine hazırlanan Mısır'ın Şarm el Şeyh şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta bir noktada Katarlı diplomatlar trafik kazası geçirdi. Kazada Katar başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani'nin ekibinden 3 diplomatın hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

Kazaya dair İsrail medyasından da gelen haberler var. Times Of İsrael'e konuşan bilgi sahibi kaynaklar, kazada Katarlı diplomatların değil, sadece güvenlik görevlileri ve protokol yetkililerinin hayatını kaybettiğini söyledi. Mısır medyasında yer alan haberlerin doğruyu yansıtmadığını öne sürdü.

Şarm el Şeyh kenti pazartesi 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla bölgede barış için uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak.