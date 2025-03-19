Mısır piramitlerinde sürpriz iskeletler bulundu: Bütün hikaye değişebilir

Bilim insanları, Mısır kolonisindeki bir piramidin içinde gizlenmiş sürpriz iskeletler keşfetti.



Antik Mısır’ın bugünkü Sudan sınırlarındaki Tombos kolonisinde bulunan iskeletlerde yoğun fiziksel aktivitenin tespit edilmesi, yalnızca soyluların gömüldüğü kabul edilen piramitlerle ilgili düşünceleri değiştirebilir.



Leiden Üniversitesi’nden arkeolog Sarah Schrader, New Scientist’e yaptığı açıklamada, bulunan iskeletlerde kas, tendon ve bağların tutunduğu kemik yüzeylerinde izler aradıklarını belirtti.



Journal of Anthropological Archaeology’de (Antropolojik Arkeoloji Dergisi) yayınlanan incelemede, bazı iskeletlerin fiziksel olarak neredeyse hiç aktif olmamış bireylere, bazılarının ise tüm yaşamları boyunca yoğun fiziksel aktivite yapmış kişilere ait olduğu belirtildi.



Bu durumda, fiziksel aktivitesi düşük bireyler lüks içinde yaşamış soylular, yüksek aktiviteye sahip bireyler ise ağır işlerde çalışan düşük statülü insanlar olmalıydı.



Uzmanlara göre, varlıklı Mısır soyluları ve sıradan halkın fiziksel aktivite düzeyleri o kadar farklıydı ki, bu fark yalnızca iskeletlerine bakılarak bile tespit edilebiliyordu.



İşçilerin efendileriyle birlikte defnedilmesinin, onların öbür dünyada da hizmet etmeye devam etmeleri gerektiği inancına dayandığı tahmin ediliyor.



Araştırmacılar, "Eğer bu ağır işlerde çalışan bireyler gerçekten de düşük sosyoekonomik statüye sahipse, bu durum elitlerin yalnızca anıtsal mezarlara gömüldüğü yönündeki geleneksel anlatıya karşı çıkıyor" diyor.

SUDAN’DAKİ PİRAMİTLER

Piramitler genellikle Mısır ile özdeşleştirilse de, modern Sudan topraklarında yer alan Kush Krallığı’nda yaklaşık 80 piramit inşa edildiği biliniyor.



Mısır’da bulunan piramitlerin çoğu, Eski ve Orta Krallık dönemlerinde firavunlar ve eşleri için inşa edilmişti.



Ancak en ünlü piramitler hâlâ Mısır’da. Bunların arasında, Giza Piramitleri ve Basamaklı Piramit olarak bilinen, Firavun Djoser’e ait piramit bulunuyor.



Giza Piramidi, Mısır’daki en büyük piramit olsa da, M.Ö. 2667 - 2648 yılları arasında inşa edilen Djoser Piramidi en eski piramit olarak biliniyor.

