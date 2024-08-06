Mısır ve Katar arasında Gazze'deki arabuluculuk görüşmesi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmesi için yürütülen arabuluculuk çabalarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır ve Katar arasında Gazze'deki arabuluculuk görüşmesi

ve dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Abdulati, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından sekteye uğrayan 'deki arabuluculuk müzakerelerindeki son gelişmelere dair ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptıkları ayrı ayrı görüşmenin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Al Sani ile Abdulati, "iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bunları destekleme ve geliştirme yollarını" görüştü.

İki taraf ayrıca "Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeleri, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırmak için ortak işbirliğinin güçlendirilmesini, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik ortak arabuluculuk çabalarındaki gelişmelerle Orta Doğu'da devam eden gerilimi azaltma ihtiyacını" ele aldı.

Katar, Mısır ve ABD, Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk rolü üstleniyor.

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