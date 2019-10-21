Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi bir ziyaret için Kahire'ye gelen Kuveyt Başbakanı Sabah ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Görüşmede, ikili iş birliğini geliştirme yolları, bölgesel gelişmeler, Körfezin güvenliği ve Arap dünyasının karşılaştığı problemler ele alındı.



Körfezin güvenliğinin, Mısır'ın ulusal güvenliği ile ilişkili olduğunu belirten Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt'in Arap dünyasının karşılaştığı sorunların çözümünde oynadığı rolden övgüyle söz etti.



Kuveyt Başbakanı Sabah da Mısır'ın Arap ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme çabasını takdir ettiklerini kaydetti.



Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, çeşitli meselelerde Mısır'la istişare ve koordine isteğinin yer aldığı mektubu Sisi'ye iletti.



Kuveyt Başbakanı Sabah ve beraberindeki heyet, bölgesel meseleleri ve ikili iş birliğini görüşmek üzere 3 günlük bir ziyaret için dün Mısır'a gelmişti.

