Mısır Zirvesi öncesi İsrail "zafer" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği “Gazze Yol Haritası” kapsamında Hamas, tüm canlı rehineleri teslim ettikten sonra İsrail yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.



Başbakan Binyamin Netanyahu, “Bu akşam duygusal bir akşam; gözyaşlarının ve sevincin bir arada olduğu bir akşam. Çünkü yarın çocuklarımız sınırımıza geri dönecek” diyerek süreci “tarihi bir başarı” olarak nitelendirdi.



İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir de zafer ilan ederek, “Son iki yılda uyguladığımız askeri baskı ve diplomatik adımlar, Hamas’a karşı bir zaferdir” dedi.

PAZARTESİ SABAHI TEK SEFERDE SERBEST BIRAKILACAKLAR

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, 20 canlı rehinenin pazartesi sabahı tek seferde serbest bırakılması bekleniyor. Karşılığında İsrail, Hamas’ın 2023 Ekim saldırısında kaçırdığı toplam 47 rehineyi (yaşayan ve ölen) teslim edecek. Hamas ayrıca 2014’teki çatışmalarda öldürülen bir İsrail askerinin naaşını da iade edecek.



Serbest bırakılacak Filistinliler arasında ise 250 güvenlik tutuklusu ve savaş sırasında gözaltına alınan yaklaşık 1.700 kişi bulunuyor.

MISIR ZİRVESİ YARIN

Trump, rehine takasının ardından İsrail’e giderek Knesset’te (İsrail Parlamentosu) konuşma yapacak, ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile birlikte Şarm El-Şeyh’te dünya liderlerini bir araya getirecek. Zirvenin amacı, “Gazze’deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu’da kalıcı istikrar sağlamak.”



Toplantıya BM Genel Sekreteri António Guterres, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimler katılacak. Öte yandan, ne İsrailli ne de Hamas yetkilileri zirvede yer alacak.



Gazze’deki savaşta bugüne kadar en az 67 bin 800 kişi hayatını kaybetti. BM’ye göre ölülerin yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor.



Trump planına göre İsrail, kademeli olarak Gazze’den çekilecek ve bölge ABD liderliğinde kurulacak çok uluslu bir barış gücü tarafından denetlenecek. Hamas ise “uzun süreli bir ateşkese” razı olduğunu bildirirken, silahlarını tamamen bırakmayı reddetti.