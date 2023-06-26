Mısır’da 13 katlı bina çöktü

Valilik tarafından yapılan açıklamada, çevredeki binalarda hasar meydana gelmemesi nedeniyle tahliye emri verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, çöken binadaki birçok dairenin yaz aylarında tatilcilere kiraya verildiği, binanın zemin katında ise bir süpermarketin yer aldığı aktarıldı.

Yıkılan binada kaç kişi olduğu henüz bilinmezken enkaz altında arama çalışmaları devam ediyor. Binanın çökme nedenini belirlemek üzere savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Nisan ayında İskenderiye'de başka bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.