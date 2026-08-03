Mısır'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.00'te merkez üssü Mısır 'ın İsmailiye kenti olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedilen sarsıntının 5.47 kilometre derinlikte gerçekleştiği kayda geçti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.