Mısır'da başsavcıya suikast davasında yargılanan 9 genç Kahire İstinaf Cezaevi'nde asılarak idam edildi.
Müslüman Kardeşler üyesi Taha Vehdan'ın oğlu da idam edilenler arasında bulunuyor.
İnfaz öncesi uluslararası toplumun idamları önleme çabaları başarısız oldu.
Uluslararası Af Örgütü dün yaptığı açıklamada 9 muhalif hakkında verilen idam kararının durdurulmasını istemişti.
Mısır yargıtayı 2015 yılında başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkındaki idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı.
Sanıklar ise, duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.
Mısır'da 9 mahkumun idam cezası infaz edildi
NTV HaberDünya
Mısır'da başsavcı suikastinden sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum olan 9 kişinin cezaları infaz edildi.
Mısır'da başsavcıya suikast davasında yargılanan 9 genç Kahire İstinaf Cezaevi'nde asılarak idam edildi.