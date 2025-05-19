Mısır’da askeri uçak düştü

Ordu sözcüsü Tuğgeneral Garib Abdulhafız, Facebook hesabından düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.



Abdulhafız, uçağın eğitim esnasında teknik arız nedeniyle düştüğünü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.



Ordudan yapılan açıklamada, kaza yeri ve hayatını kaybedenlerin sayısı netleşmezken olayın soruşturulduğu kaydedildi.

