Mısır’da askeri uçak düştü

Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir askeri eğitim uçağı, eğitim sırasında düştü ve mürettebat hayatını kaybetti.

Mısır’da askeri uçak düştü

Ordu sözcüsü Tuğgeneral Garib Abdulhafız, Facebook hesabından düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.

Abdulhafız, uçağın eğitim esnasında teknik arız nedeniyle düştüğünü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.

Ordudan yapılan açıklamada, kaza yeri ve hayatını kaybedenlerin sayısı netleşmezken olayın soruşturulduğu kaydedildi.

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