Mısır’da cumhurbaşkanlığı affıyla 30 tutuklu hakkında tahliye kararı

Mısır’da cumhurbaşkanlığı affıyla, 30 ihtiyati tutuklu hakkında daha tahliye kararı verildi.

Mısır’da cumhurbaşkanlığı affıyla 30 tutuklu hakkında tahliye kararı
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resmi ajansı MENA'nın haberinde, tahliye kararı verilen tutukluların yargılandıkları davalara ilişkin detay paylaşılmadı ancak ilerleyen süreçte cumhurbaşkanlığı affıyla yeni tahliyelerin de olacağı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2022'de ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu açıklamış, ardından 24 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin bu açıklamasının ardından Mısır'da yaklaşık 1 yılda tahliye edilen tutuklu sayısı 784'e ulaştı.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2022'de, ikincisi 19 Temmuz 2022'de Kahire'de yapılmıştı.

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