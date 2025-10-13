Mısır'daki Gazze zirvesi: Netanyahu'nun toplantıya katılımı engellendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki Gazze zirvesinde istenmeyen adam oldu.

Netanyahu'nun toplantıya katılma kararı, diplomasi krizine neden oldu.

Netanyahu'nun katılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı'nın Mısır'a gelmesine karşı çıktı. Bu karar, zirveye katılacak diğer liderler tarafından da destek gördü. Diplomatik girişimler sonunda İsrail Başbakanı'nın Mısır'a gelmesine engel olundu.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı havadayken, Amerikan makamlarına Netanyahu’nun zirveye katılımının kabul edilmeyeceği yönünde mesaj iletildi.

Türkiye’nin bu girişimine, zirveye katılacak birçok ülke de destek verdi.

AA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

ÖNCE KATILACAĞI AÇIKLANDI, SONRA YALANLANDI

İsrail'in devlet haber ajansı Kan, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun, bugün rehine ve esir takası devam ederken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Daha sonra Mısır'dan yapılan resmi açıklamada, Netanyahu'nun zirveye katılacağı duyuruldu. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bunu yalanladı. Netanyahu'nun, Yahudi dini bayramı Sukkot'un yedinci büyük günü Hoşana nedeniyle toplantıya katılmayacağı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Zirveye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla lider katılıyor.