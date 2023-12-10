Mısır'da Gazze'nin gölgesinde seçim

Mısır, İsrail'in Gazze saldırılarının gölgesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor.
Üç gün sürecek seçimde 65 milyondan fazla seçmenin oy kullanması bekleniyor.
2014 ve 2018'deki seçimlerde oyların yüzde 96'sini alan Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü kez seçilerek iktidarını pekiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Zira Sisi'nin üç rakibi görece tanınmamış isimlerden oluşuyor. Mısır Cumhurbaşkanının en büyük rakibi olarak görülen Ahmed Tantavi ise 13 Ekim'de kampanyasını durdurduğunu duyurmuştu.
2015-2020 yılları arasında Mısır Temsilciler Meclisi'nde görev yapan Tantavi, Sisi hükümetinin adaylık için yeterli imza toplamasını ve özgürce seçim kampanyası yürütmesini engellediğini öne sürmüştü.
ENFLASYON REKOR KIRIYOR
Tarihinin en ciddi ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Mısır'da enflasyon da rekor kırıyor. 68 yaşındaki Sisi, muhaliflere karşı sert sansür ve gözaltı uygulamaları nedeniyle insan hakları savunucularından tepki çekiyor.
Sisi, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk lideri Muhammed Mursi'ye karşı 2013'te yapılan darbenin ardından 2014'te iş başına geldi.
GÖREV SÜRESİNDE ARTIŞ
Mısır'da 2019'daki Anayasa referandumuyla cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarıldı.
Böylelikle Sisi üçüncü kez seçilmesi halinde 2030'a kadar iktidarda kalabilecek.
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