Mısır'da Gazze'nin gölgesinde seçim

Zira Sisi'nin üç rakibi görece tanınmamış isimlerden oluşuyor. Mısır Cumhurbaşkanının en büyük rakibi olarak görülen Ahmed Tantavi ise 13 Ekim'de kampanyasını durdurduğunu duyurmuştu.



2015-2020 yılları arasında Mısır Temsilciler Meclisi'nde görev yapan Tantavi, Sisi hükümetinin adaylık için yeterli imza toplamasını ve özgürce seçim kampanyası yürütmesini engellediğini öne sürmüştü.

ENFLASYON REKOR KIRIYOR



Tarihinin en ciddi ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Mısır'da enflasyon da rekor kırıyor. 68 yaşındaki Sisi, muhaliflere karşı sert sansür ve gözaltı uygulamaları nedeniyle insan hakları savunucularından tepki çekiyor.



Sisi, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk lideri Muhammed Mursi'ye karşı 2013'te yapılan darbenin ardından 2014'te iş başına geldi.

GÖREV SÜRESİNDE ARTIŞ



Mısır'da 2019'daki Anayasa referandumuyla cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

Böylelikle Sisi üçüncü kez seçilmesi halinde 2030'a kadar iktidarda kalabilecek.