Yeni düzenleme, cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını öngörüyor.



Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek olan Abdulfettah es-Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek. Böylece mevcut Cumhurbaşkanı Sisi 2030'a kadar görevde kalabilecek.



Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı'na yargıçları ve savcıları atama yetkisi de tanıyor.



Ayrıca üyelerinin üçte birini Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bir senatörler konseyi kurulması da öngörülüyor.



Mısır’daki muhalif gruplar referanduma katılıp “hayır” oyu vereceklerini açıkladı. Müslüman Kardeşler teşkilati ise referandumu boykot kararı aldı.



Abdülfettah Sisi 2013'te Mısır'ın demokratik seçimle işbaşına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle devirerek iktidara gelmişti.

