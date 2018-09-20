Mısır mahkemesi, kamuoyunda "borsada manipülasyon" olarak bilinen davada haklarında tutuklama kararı verilen Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in oğulları Ala ve Cemal Mübarek'in mali teminatla salıverilmesine hükmetti.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Mübarek kardeşlerin 100'er bin cüneyh (5 bin 600 dolar) teminat karşılığında serbest bırakılmasına karar verdi.



Kahire Ceza Mahkemesi, cumartesi günü Ala ve Cemal Mübarek'in yanı sıra 7 iş adamının da yargılandığı "Mısır Ulusal Bankası'nın satışında usulsüzlük" davasını 20 Ekim'e ertelemiş ve duruşma tarihine kadar Ala ve Cemal Mübarek'in tutuklanmasına hükmetmişti.



Mübarek’in 30 yıllık yönetiminin sona erdiği 25 Ocak Devrimi'nin ardından gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ayrılan 16 milyon dolarlık ödeneği zimmete geçirme" suçlamasıyla yargılanan "Mübarek kardeşler" 3 yıl hapis yatmıştı.