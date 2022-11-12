Mısır'da otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
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devletine ait Ahbar el-Yevm gazetesinin sitesinde yer alan haberde, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde meydana gelen kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

Otobüsün Nil Nehri'ne bağlı el-Buhiye su kanalına düşmesi sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kazanın ardından kurtarma ekipleri kaza mahaline hareket ederken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.

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