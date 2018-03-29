Mısır'da Sisi yüzde 92 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı
NTV HaberDünya
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi yüzde 92 oy oranıyla yeniden seçildi. Üç gün süren seçime katılım oranı yüzde 38'de kaldı.
Mısır medyasına göre Yarın Partisi Genel Başkanı Musa Mustafa Musa yaklaşık yüzde 3 oy aldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, 2014'teki seçimde yüzde 97 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçilmişti.
Seçime katılım oranı yüzde 47'ydi. Son seçimde katılım oranı yüzde 40'ın da altına düştü. Sisi'nin oy oranı ise 4 puan azaldı.
Resmi sonuçlar, pazartesi günü ilan edilecek. Eski Genelkurmay Başkanı olan Sisi 2013'te ülkenin demokratik seçimle işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirerek işbaşına gelmişti.