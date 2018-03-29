Mısır'da toz fırtınası 3 can aldı

Mısır'ın bazı kentlerinde dün etkili olan toz fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, bazı limanların da kapatıldığı belirtildi.



Yerel basında yer alan habere göre, Asyut ilinde toz fırtınası yüzünden yaşanan trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Kızıldeniz Limanlar Müdürlüğü sözcüsü Mellak Yusuf ise yaptığı yazılı açıklamada, Hurgada ve Nuveyba limanlarının olumsuz hava koşulları ve dalgaların 2-3 metre yükselmesi nedeniyle kapatıldığını, ayrıca tüm denizcilik birimlerinde faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.



İskenderiye Limanı sözcüsü Rıza el-Gandur da şiddetli rüzgar, dalgaların yükselmesi ve görüş mesafesinin azalmasından dolayı İskenderiye ve Ed-Dehile limanlarının kapatıldığını açıkladı.



Trafik Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, görüş mesafesi azaldığı için "Yukarı Mısır" bölgesindeki illerde ana yolların kapatıldığını aktarıldı. Mısır Meteoroloji Kurumu, güneydeki Kina, Luksor, Sohac, Asyut, El-Minya ve El-Vadi el-Cedid'de şiddetli toz fırtınasının gözlendiğini, bugün de hava sıcaklığında hissedilir düşüş yaşanacağını kaydetti.





Öte yandan Ezher Kurumu, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ülkedeki şubelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

