Mısır 'da petrol ürünleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu çıkan yangında can kaybı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, kazada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kazanın meydana geldiği çevre yolu, Büyük Kahire bölgesindeki ana kara yollarını birbirine bağlayarak Kahire, Gize ve Kalyubiye vilayetleri arasında ulaşım sağlıyor.

Bakanlık, yangının Gize'nin El-Verrak bölgesindeki bir tünelin üzerinde çıktığını bildirdi. Yerel basın ise itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını aktardı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Mısır'da aşırı hız, trafik kurallarının yeterince denetlenmemesi ve yolların kötü durumda olması gibi nedenlerle trafik kazaları sık yaşanıyor.

Mısır yönetimi, son yıllarda trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin getirdiği ihtiyaçları karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı programı çerçevesinde yeni kara yolları ve köprüler inşa etti.

Söz konusu projeler bazı bölgelerde trafik akışını iyileştirse de yol güvenliğine ilişkin endişeler devam ediyor.