Mısır'daki Gazze zirvesi: Netanyahu davet ettirdi ama katılamadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, doğrudan ülkesinin taraf olduğu bir tarihi anlaşmanın ele alındığı toplantıya katılamadı.

Dünya siyasi tarihine geçecek bu krizin ayrıntıları da netleşiyor.

Hafta sonu İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Başbakanı, bu zirveye gitmeyecekti.

Ancak pazartesi günü önce Mısır kaynaklı açıklamalar ajanslar tarafından son dakika olarak servis edildi ve Netanyahu'nun zirveye gideceği duyuruldu.

Axios, konuya yakın bir kaynağa dayanarak, "Netanyahu'nun zirveye davetinin, pazartesi sabahı Ben Gurion Havalimanı'ndan Trump ile birlikte Knesset'e yaptığı yolculuk sırasında ayarlandığını." yazdı.

TRUMP SİSİ'Yİ ARADI İDDİASI

Yolculuk sırasında Trump, Netanyahu'ya katılmasını önerdi ve İsrail Başbakanı da bu öneriyi kabul etti.

Habere göre, Trump daha sonra Sisi'yi arayarak Netanyahu için resmi bir davette bulunmasını istedi ve Mısır lideri de kısa süre sonra bu isteği yerine getirdi.

Bu davete Netanyahu'nun olumlu yanıt verdiği anlaşılıyor çünkü Mısır resmi kaynakları, İsrail Başbakanı'nın zirveye geleceğini duyurdu.

Aslında İsrail Başbakanı'nın zirveye katılmayacağı neredeyse kesindi. Hatta ABD Başkanı, pazar günü, İsrail'e seyahat ederken uçakta gazetecilere, "Netanyahu'nun neden davet edilmediğinden emin olmadığını, davetiyelerin Mısır'ın sorumluluğunda olduğunu." söyledi.

Davet konusunun bir şekilde Netanyahu Trump'ın aracına bindiğinde gündeme geldiği anlaşılıyor.

Mısır, Nehanyahu daveti kabul edince basına bilgi verdi, ancak kısa süre içinde konu tamamen tersine döndü.

Netanyahu, bu sırada tepkiler belirince, durumu farklı bir şekilde idare etmeye çalıştı. Netanyahu, ofisinden açıklama yaptırarak, davetin Mısır'dan gelmediğini, Trump'ın davet ettiğini ileri sürdü ve Amerikan Başkanı'na "Barış çemberini genişletme çabaları" için teşekkür etti, ancak tatil nedeniyle katılamayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı, durumu istediği gibi şekillendirmek için "dini bayram mazeretine" vurgu yapan bazı haberleri de servis etti.

The Times Of İsrael gazetesi, İsrail Başbakanı'nın zirveye katılamaması için, "İsrail liderleri, olağanüstü durumlar haricinde, Yahudi Şabat ve bayramlarında seyahat etmekten tarihsel olarak kaçınırlar." yorumunu yaptı.

Devlet televizyonu KAN, "Netanyahu'nun, Yahudi festivalinde seyahat etmesinin koalisyonu içinde anlaşmazlıklara yol açabileceği yönündeki açık endişeleri nedeniyle seyahatini iptal ettiğini, ancak ultra-Ortodoks Birleşik Yahudilik partisinin bu konuda herhangi bir itirazda bulunmadığını veya tehditte bulunmadığını bildirdi." diye bir haber yaptı.

SON DAKİKA DAVETİ LİDERLER KABUL ETMEDİ

Netanyahu'nun zirveye katılamamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü itirazı sağladı. Büyük olasılılıka zirveye katılan diğer lideler de İsrail Başbakanı'nın gelmeyeceği yönünde bilgi sahibiydi. Pazar gününe kadar liderlerin programları oluşturulurken, böyle bir katılım bilinmiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu katılıma tepkisinin ilk izleri, uçağının Şarm El Şeyh Havaalanı'na inişi pas geçmesinde görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havada 19 dakika geçirdi ve bu sırada bir diplomasi trafiğinin yaşandığı anlaşılıyor. Erdoğan'ın itirazına diğer liderler de destek ve Netanyahu, kendisini davet ettirdiği zirveye katılamadı.

Zirvede bu konuda ilginç bir durum yaşanıyor ve hiçbir lider İsrail Başbakanı'nın neden katılmadığını sorgulamadı. Bu durum da zaten gelmesinin beklenmediğini gösteriyor, gelmek isteyince de kararına itiraz edilmiş görünüyor. Netanyahu, ülkesinin taraf olduğu bir anlaşmanın ayrıntılarının ele alınacağı zirveye katılamadığı gibi, tarihi bir toplantıda istenmeyen adam olarak da anılacak.