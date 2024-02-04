Mısır'dan bağımsız Filistin çağrısı

Bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için bir takvim belirlenmesi çağrısında da bulunan Şukri, Filistin davası konusunda kapsamlı siyasi bir çerçeve gerektiğini vurguladı.



Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu yineleyen Şukri, Fransız mevkidaşı ile de Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişi meselelerini ele aldıklarını belirtti.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, Mısır bölgede ateşkes sağlanması için arabuluculuk çalışmaları yürütüyor.

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