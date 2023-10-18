Mısır'dan Gazze'deki olası sürgüne ilişkin açıklama

Gazze'de yaşananlara ilişkin Sisi, şunları söyledi:



"Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz. Sina Yarımadası'nın İsrail'e yönelik bir terör üssüne dönüşmesini istemiyoruz. Milyonlarca Mısırlı, Filistin halkının yerinden sürülmesi fikrine karşı gösteriler düzenlemeye hazır."



Sisi ayrıca, Mısır'ın içtenlikle barışa önem veren bir ülke olduğunu ve bunun uygulanamaz bir düşünceye dönüştürülmemesi gerektiğini dile getirdi.



Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca, şunları kaydetti:



​​​​​​​"Gazze Şeridi'ne yardımların girişinin engellenmesi, elektrik, su ve yakıt verilmemesinden hedeflenen sadece Filistin halkının Mısır'a tehcir edilmesidir. Biz, Filistin davasının tasfiye edilmesini ve Filistinlilerin Sina'ya tehcirini reddediyoruz."

Sisi, İsrail'in operasyon için Gazzedeki Filistinlilere geçici yer arıyorsa Necef Çölü'nü düşünebileceğini söyledi.



İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

