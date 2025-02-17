Mısır’dan Gazze’ye 7 bin 200 tonluk yardım

Mısır’da hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, ramazan ayı öncesinde 7 bin 200 tonluk gıda yardımı içeren 460’tan fazla kamyonun Gazze’ye doğru yola çıktığı ifade edildi.



Açıklamada, “Ramazan ayının gelmesiyle Gazze Şeridi'ne ulaşmak için 7 bin 200 ton gıda, tüm gerekli ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzeme taşıyan 460'tan fazla kamyonla en büyük yardım konvoylarından birini başlattık. Konvoyda ayrıca yorgan, battaniye, halı gibi yardım malzemelerinin yanı sıra kişisel hijyen malzemeleri de yer alıyor. Bu konvoy, Mısır'ın farklı vilayetlerinden toplanan en büyük yardım konvoylarından biri olma özelliğini taşıyor" denildi.